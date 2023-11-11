القسام يستهدف جنودًا صهاينة تحصنوا بمنزل في بيت حانون/ فيديو

غزة – نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد لاستهداف منزل يتحصن به جنود إسرائيليين شمال ببيت حانون.

وبثت كتائب القسام مشاهد من استهداف منزل تحصن فيه جنود الاحتلال شمال بيت حانون.

ويظهر المشهد تمكن أبطال القسام من استهداف مباشر لجنديين من قناصة الاحتلال.

وأكد أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أن المجاهدين يخوضون اشتباكات ضارية ويفجرون آليات العدو في كل محاور ونقاط تقدم العدو في غزة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام، التصدي لتوغلات الاحتلال الصهيوني في عدة محاور من قطاع غزة، وسط تدمير المزيد من الدبابات واشتباكات من مسافة صفر، رغم القصف الجوي والمدفعي العنيف، في وقت استمرت في دك مستوطنات الاحتلال ومواقعه بالرشقات الصاروخية.

وأفاد مراسلنا، أن اشتباكات ضارية تستخدم فيها العديد من الأسلحة تدور في مدينة غزة، وتسمع اشتباكات وانفجارات مع قصف مدفعي وجوي عنيف وغير مسبوق.