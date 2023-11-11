العدو يعلن اليوم السبت مقتل 5 جنود بغزة ليرتفع العدد الى 43

غزة – في اليوم الـ36 لعملية طوفان الأقصى، ما زال الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن قتلاه في توغله البري بشكلٍ تدريجي، الذين قتلوا بكمائن أعدتها لهم المقاومة الفلسطينية على رأسها كتائب القسام.

ففي مساء اليوم السبت، 11 نوفمبر\تشرين الثاني 2023، أعلن جيش الاحتلال مقتل 5 جنود بمعارك في غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلاه إلى 43 منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال جيش الاحتلال إن القتلى الـ 5 بينهم ضابط، وقتلوا بانفجار فتحة نفق ملغمة في بيت حانون شمال القطاع.

وفي وقتٍ سابق، أعلن جيش الاحتلال عن إصابة ضابطين و4 جنود في معارك قطاع غزة بصورة بالغة الخطورة.

وفي التفاصيل، أعلن حيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل 5 من جنوده في معارك غزة، ليرتفع بذلك حصيلة قتلاه إلى 43 منذ بدء العملية في القطاع، حسبما أفادت صحيفة معاريف العبرية.

وذكرت الصحيفة أن جيش الاحتلال سمح بنشر أسماء الجنود الخمسة وتم إخطار عائلاتهم بمقتل ذويهم جميعا في شمال قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن الجنود هم رائد احتياط متان مئير (38 عاماً)، ورائد احتياط موشيه يديا ليتر (39 سنة)، والجندي مين زوريم، واللواء يوسف حاييم (44 عاماً)، وسيرجي شميركين (32 عاماً)، والرائد احتياط نتانئيل هاروش (34 عاما)،

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