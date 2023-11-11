إضاءة تاريخية: غطرسة إسرائيلية وانحياز أمريكي لها

الأسد: السلام الفاشل مع العدو نتيجته ازدياد عدوانيته والمزيد من الوداعة العربية تساوي المزيد من الشراسة الصهيونية
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