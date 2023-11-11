آليات العدو تحاصر مجمع الشفاء الطبي بغزة وتقصفه بشكل مباشر، ومدير المجمع يعلن: “ساعات فقط تفصلنا عن الموت”

غزة – قال مدير مستشفى الشفاء، محمد أبو سلمية للجزيرة، إن ساعات فقط تفصل الطاقم الطبي عن الموت، وإن العالم يشاهدنا ونحن نموت ولسنا أرقاما.

وأضاف “جثث الشهداء متكدسة وسنحاول دفنهم داخل المستشفى”.

أما وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فأكد أن قوات الاحتلال استهدفت الساحات الداخلية لمجمع الشفاء ما أدى إلى اندلاع الحرائق، مشيرا إلى أن الموت سيكون نتيجة الحرق وليس العطش.

آليات العدو تحاصر المجمع وتستهدفه بشكل مباشر

وقد حاصرت آليات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم السبت، مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، الذي يتعرض لقصف عنيف ومكثف، وسط انقطاع كامل للتيار الكهربائي.

ونقلا عن مصادر طبية، ارتقى رضيع، بسبب تعرضه للبرد في الحضانة، وأربعة مرضى في قسم العناية المركزة، لانقطاع التيار الكهربائي في مجمع الشفاء، الذي يتعرض محيطه لقصف متواصل.

وحسب شهود عيان، استهدفت دبابات الاحتلال طاقما طبيا كان متوجها لتفقد الشهداء والجرحى داخل ساحات المجمع، ومجموعة من النازحين حاولت مغادرته، قبل قليل بالقذائف.

وقد توقف قسما العناية المركزة للأطفال، وأجهزة الأكسجين عن العمل في مجمع الشفاء، كما قصفت آليات الاحتلال مبنى الجراحة في الطابق الخامس، ما أدى إلى اصابة العديد من الجرحى، ولا يوجد تواصل بين الأقسام، أو حتى التنقل داخله.

كما تعمل الطواقم الطبية مع 37 طفلا من الخدج في الحضّانات معهم يدوياً منذ 3 ساعات، وسط تحذيرات من استشهاد آخرين في الساعات المقبلة.

وتحاصر آليات الاحتلال المجمع منذ فجر اليوم، حيث تم قصف جميع البنايات المجاورة، والآلاف من الجرحى والنازحين محاصرون بداخله، دون كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود، والعشرات من جثامين الشهداء متكدسة في ساحاته، كما اندلع حريق بجانب قسم الكلى، وفي خيم النازحين، وسط تخوفات من امتداده لأماكن أخرى.

وحسب شهود عيان، تبعد آليات الاحتلال 500 متر فقط عن مجمع الشفاء، حيث تستهدف أي شخص يتحرك داخل ساحاته.

وقد حذرت نقابة الصحفيين من مجزرة قد تقع بحق الصحفيين المتواجدين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، في ظل ما يتعرض له من استهداف، بعد انقطاع الاتصال معهم.

وحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فهناك صعوبة لإخلاء مجمع الشفاء الطبي، لأن هناك أكثر من 60 مريضا بالعناية المكثفة، وأكثر من خمسين رضيعا في قسم الخدج والحضانة، وأكثر من 500 مريض في أقسام غسيل الكلى”.

وتحاصر دبابات الاحتلال التي توغلت برا منذ أيام، أربعة مستشفيات غرب مدينة غزة.

وحسب وزارة الصحة، فقد استشهد 198 من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، وجرح أكثر من 130، بينما تضررت 60 سيارة إسعاف بينها 53 تعطلت عن العمل بشكل كامل، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، وتم الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).

كما أوقف 55% من شركاء القطاع الصحي عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة في البنية التحتية، فيما أدى العدوان المستمر إلى نزوح معظم الكوادر الصحية، ما أجبر المستشفيات على العمل بأقل من ثلث الاحتياج اللازم لعلاج العدد الكبير من الجرحى، ولا تزال المستشفيات تعاني من نقص حاد في الوقود، ما يؤدي إلى تقنين صارم واستخدام محدود لمولدات الكهرباء في الوظائف الأساسية فقط.

ونوهت إلى احتمال توقف حاضنات حديثي الولادة التي تؤوي 130 طفلا، لافتة إلى وجود 350 ألف مريض من المصابين بالأمراض غير المعدية، و1000 مريض بحاجة إلى غسيل الكلى، حيث إن 80% من آلات الغسيل موجودة في مشافي شمال غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن ارتقاء أكثر من 11078 شهيدا، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة، إضافة إلى إصابة 27490 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.