وقفة تضامنية قرب سفارة العدو بعمان تندد بالمجازر الصهيونية بغزة

عمان – نفذت فعاليات شعبية وشبابية، عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة، وقفة تضامنية أمام مسجد الكالوتي( قرب سفارة العدو) في عمان، نصرة للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وندد المشاركون في الوقفة بالعدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على قطاع غزة ومحيطها، الذي أودى بحياة المئات من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

ورفع المشاركون شعارات أدانت الصمت العالمي جراء ما يحدث من مجازر لا إنسانية، ترتكبها قوات الاحتلال يوميا بحق سكان القطاع .

وطالب المشاركون في هتافاتهم، المجتمع الدولي إلى أخد دوره الحقيقي في الضغط على إسرائيل، لوقف القصف الذي يستهدف المستشفيات والمدارس والبيوت والعمارات السكنية، وعدم التغاضي عن جرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والأطفال الأبرياء، وعدم التعامل مع هذه الحرب العدوانية بازدواجية من حيث المعايير واستباحة الدم الفلسطيني .

وطالبوا أيضا بوقف الاتفاقيات مع إسرائيل وقطع التعامل الدبلوماسي ومقاطعة جميع منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل.

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