للجمعة الخامسة على التوالي.. مسيرات ووقفات تضامنية في عمان والمحافظات، نصرة لغزة وتنديدا بالعدوان عليها/ فيديو

واصلت فعاليات شعبية وحزبية أردنية في العاصمة عمان وعدة محافظات، اليوم الجمعة،، تنفيذ مسيرات تضامنية للجمعة الخامسة على التوالي، نصرة للمقاومة الفلسطينية ودعما للأهل في قطاع غزة.

قد وطالب المشاركون بتدخل دولي لإيقاف عدوان الاحتلال الغاشم والمتواصل منذ 35 يوما على القطاع، وأدى إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

كما رفع المشاركون الإعلام الأردنية والفلسطينية كتعبير عن وحدة الصف والمصير، مطالبين المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهما، لوقف العدوان، الذي يشكل خرقا للإنسانية وتعديا صريحا على شعب اعزل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ28 على التوالي عدوانه وقصفه المكثف على غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية في القطاع.

وفي التفاصيل، انطلقت، عقب انتهاء صلاة الجمعة، مسيرات تضامنية واسنادا لأهالي قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع بمحافظات عدة.

وطالب المشاركون في المسيرات بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في 7 تشرين أول 2023.

كما عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية ورفضهم للحرب على القطاع.

ورفع المشاركون في المسيرات لافتات تؤكد رفض العدوان الإسرائيلي، وأعلام الأردن وفلسطين.

وفي العاصمة عمّان انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، كما شارك المئات من فعاليات شبابية وشعبية وحزبية في وقفة في ساحة المسجد الكالوتي في منطقة الرابية لدعم المقاومة الفلسطينية أمام العدوان الإسرائيلي.

كما انطلقت مسيرة في محافظة الزرقاء مطالبة بحماية المدنيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي.

وبدأت بعد صلاة الظهر وقفة في محافظة إربد منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع وقتل الأطفال والنساء.

وفي محافظة الكرك، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي وطالبوا بحماية المدنيين من القصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وندد المشاركون في مسيرة في معان والعقبة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وطالبوا بوقفه وبحماية المدنيين.

وخرج أهالي الطفيلة بمسيرات تندد بقصف المدنيين في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.