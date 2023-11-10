إسرائيل تخسر معركتها أمام الرأي العام العالمي.. 95% من المظاهرات مناهضة للحرب على غزة، مقابل 5% فقط تؤيدها
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قمّة طارئة بعد 36 يوما من العدوان.. يا حكّام العرب، ألا تبّت أياديكم
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