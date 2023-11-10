العدو يعترف بمقتل جندي جديد في معارك شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده، ليلة أمس، في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة، في حين قالت كتائب عز الدين القسام إن أسيرة مجندة قُتلت وجنديا أسيرا أصيب بقصف إسرائيلي أمس أيضا.

وكثفت طائرات الاحتلال قصفها أمس لمنطقة تل الهوى وعدة مواقع في مدينة غزة ومحاورها الغربية. وصعد جيش الاحتلال القصف لدعم توغل قواته، مشيرا إلى أن عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية بلغ 38 قتيلا، و354 جنديا منذ بداية الحرب في الـ7 من الشهر الماضي.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قصفا إسرائيليا استهدف صباح اليوم مناطق متفرقة في قطاع غزة، كما أشار إلى إطلاق دفعة صاروخية من غزة باتجاه مواقع وبلدات إسرائيلية، في حين أعلنت كتائب القسام قصف قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية.