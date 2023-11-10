للجمعة الخامسة على التوالي.. مسيرات ووقفات تضامنية في عمان والمحافظات، نصرة لغزة وتنديدا بالعدوان عليها/ فيديو
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جرينتش+2 03:23
العدو يعترف بمقتل جندي جديد في معارك شمال غزة
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