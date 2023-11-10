استشهاد الفتى محمد عزية برصاص العدو بمخيم عايدة شمال بيت لحم

رام الله – استشهد الفتى محمد علي عزية ( 17 عاما) اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم عايدة، شمال بيت لحم.

وأفادت الوكالة الرسمية (وفا)، بأن الفتى عزية أصيب بالرصاص الحي في صدره خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم فجر اليوم، مضيفة أن قوات الاحتلال منعت الطاقم الطبي من الاقتراب منه وتقديم الإسعاف له، قبل اعتقاله، ليعلن عن استشهاده لاحقا.

وفي التفاصيل، استشهد الفتى محمد علي عزية ( 17 عاما)، الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عايدة، شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن عزية أصيب بالرصاص الحي في صدره خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم فجر اليوم، مضيفا أن قوات الاحتلال منعت الطاقم الطبي من الاقتراب منه وتقديم الإسعاف له، قبل اعتقاله، ليعلن عن استشهاده لاحقا.

ونعت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم الشهيد الطالب الشهيد محمد علي عزية، “أحد طلاب الثانوية العامة في مدرسة ذكور بيت لحم الثانوية، والذي ارتقى برصاص جيش الإحتلال صباح اليوم على ثرى مخيم عايدة الصمود”.

وتقدمت من “أهلنا في المخيم ومن آل عزية الكرام ومن مدرسته وزملائه ومن ذوي الشهيد خاصة بأصدق مشاعر المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.