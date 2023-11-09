مصر ترفض عرضاً أمريكياً لتولي إدارة الأمن بقطاع غزة مؤقتاً، لحين تولي سلطة عباس الأمور بعد هزيمة حماس الموهومة
أهم العناوين
جرينتش+2 12:01
مصر ترفض عرضاً أمريكياً لتولي إدارة الأمن بقطاع غزة مؤقتاً، لحين تولي سلطة عباس الأمور بعد هزيمة حماس الموهومة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني