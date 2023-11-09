فيما يُقارب مجازر غزة.. 10 شهداء و20 إصابة بينها خطيرة، في عدوان صهيوني متواصل، اليوم الخميس، على جنين ومخيمها

جنين 9-11-2023 وفا- ارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، إلى 10 شهداء، إضافة إلى أكثر من 20 إصابة بالرصاص الحي، بينها حالات خطيرة.

وعرف من الشهداء محمود حسين علي أبو ندى (43 عاما)، وأيهم محمد ابراهيم عامر ( 24 عاما) وهو شقيق الشهيد أيسر، ورأفت عمر أبو عقل (21 عاما)، والطفل محمد يوسف حازم زايد (15 عاما) من بلدة اليامون، ولطفي صايل حويطي “تركمان”، محمد ناصر حسن مطاحن (30 عاما)، وقيس رائد كمال دويكات (21 عاما) من مخيم بلاطة بمدينة نابلس، ومحمد عبد الكريم الصباغ (30 عاما)، ومعتصم فواز مصطفى عيسى (30 عاما) من قرية عانين غرب جنين، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة عددا منهم في مخيم جنين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

وقال شهود عيان إن مواجهات واشتباكات عنيفة اندلعت في المكان، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد تسعة مواطنين، وإصابة أكثر من 15 آخرين على الأقل، بالرصاص الحي، بينهم حالات حرجة.

وأوضح شهود العيان أن قوات الاحتــلال تحاصر مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وتطلق النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك مركبات الإسعاف.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهر، وأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في سماء المدينة ومخيمها.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على المخيم، وتطلق النار على كل شيء يتحرك، ولا تزال تمنع مركبات الاسعاف من الوصول إلى المصابين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأشقاء: منير ونور وفداء سلامة ووالدهم، بعد مداهمة منزلهم، وتفتيشه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، مستشفى جنين الحكومي، وداهمت قسم الطوارئ، ومنعت الإسعاف من إدخال الجرحى، وقامت بتفتيشها.

تغطية صحفية| مصادر محلية: "اللحظات الأولى لاستهداف منزل في مخيم جنين". pic.twitter.com/e20YhYbxeH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 9, 2023

تغطية صحفية: "الشاب أيهم العامر الذي ارتقى قبل قليل، مع شقيقه أيسر العامر الذي ارتقى قبله بأسبوع خلال اشتباكات في مخيم جنين". pic.twitter.com/OsdAN77kPR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 9, 2023

تغطية صحفية: "من دوار الداخلية في جنين بعد استهداف منزل في المخيم من الطائرات المسيرة". pic.twitter.com/3xXPPKzSuL — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 9, 2023