فيما يُقارب مجازر غزة.. 10 شهداء و20 إصابة بينها خطيرة، في عدوان صهيوني متواصل، اليوم الخميس، على جنين ومخيمها
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جرينتش+2 07:25
فصائل المقاومة في قطاع غزة تدمر، اليوم الخميس، 6 آليات عسكرية للعدو، وتقضي على قوة راجلة، وتقصف أسدود
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