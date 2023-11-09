فصائل المقاومة في قطاع غزة تدمر، اليوم الخميس، 6 آليات عسكرية للعدو، وتقضي على قوة راجلة، وتقصف أسدود

غزة – واصلت فصائل المقاومة في قطاع غزة عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 34 من معركة طوفان الأقصى، اليوم الخميس 9 نوفمبر\تشرين الثاني 2023.

فقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن مجاهديها أوقعوا قوة راجلة صهيونية في كمين محكم في جحر الديك واستهدفوهم بقذيفة أفراد وأجهزوا عليهم من مسافة صفر

كما استمر تدمير الآليات من مدرعات وجرافات ودبابات، حيث أعلنت القسام أنها دمرت دبابةً صهيونيةً في منطقة التوام بقذيفة “الياسين105″، ودبابة أخرى شمال الشيخ رضوان بقذيفة “الياسين105”.

وقالت، في تغريدة عبر قناتها على تلغرام، إن كتائب القسام تدمر 3 آليات وجرافة صهيونيةً على أطراف مخيم الشاطئ بقذائف “الياسين105”

من جانبها، أعلنت سرايا القدس أنها قصفت تجمعا لآليات العدو المتوغلة غرب مجمع أنصار في غزة بعدد من قذائف الهاون.

وصباح اليوم، أعلنت سرايا القدس قصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية