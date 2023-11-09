سرايا القدس تبدي استعدادها للإفراج عن محتجزَين لديها لاسباب انسانية/ بالفيديو رسالة المحتجزين

غزة – أعلن الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الخميس، استعداد الحركة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، حنا كاتسير والفتى ياغيل يعقوب “لأسباب إنسانية”.

وفي بيان مصور \، قال الناطق إن سرايا القدس “جزء أصيل من عملية طوفان الأقصى ونقف كتفا بكتف مع كتائب القسام”.

وأضاف أن العدو الإسرائيلي يحاول منذ أيام طويلة التقدم نحو غزة من محاور عدة لكنه يتجرع الهزيمة.

وقد بثت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، رسالة مصورة لأسيرة وأسير محتجزين لديها، منذ العبور الكبير في 7 أكتوبر\تشرين الثاني 2023.

وتضمنت المشاهد رسالة للمسنة حنا كتسير من كيبوتس نير عوز الاستيطاني وهي توجه رسالة لعائلاتها وأولادها وزوجها وتتأمل الإفراج عنها في الوقت القريب.

وتحمل كتسير المسؤولية عما يجري لأسرى الاحتلال في غزة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأنه دمر كل شيء جميل في غزة واستهدف الأطفال والناس وارتكب أخطاء فادحة، وإن الوقت حان لتنحى نتنياهو عن الحكومة ويجلس في البيت،

وشددت على أن مقاتلي الجهاد الإسلامي فعلوا كل شيء ليبقى الأسرى لديها بخير، وعاملوهم باحترام، من الناحية الصحية ومن ناحية الطعام ومن ناحية مكان النوم.

وخلال المشاهد التي بثتها سرايا القدس، وجه الطفل يجيل يعقوب (13 عامًا) رسالة قال فيها إنه مشتاق لعائلته وأصدقائه، وشكر المتضامنين في تل أبيب المطالبين نتنياهو بالقبول بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين.

ووجه يعقوب، رسالة إلى نتيناهو قال فيها إن القصف على غزة فظيه وقتل أطفالًا فلسطينيين وأسرى إسرائيليين، وأنه قطع الماء والكهرباء والدواء عن قطاع غزة ما يعني أنه قطعه عن أسراه كذلك.

القسّام تعلن مقتل جندية أسيرة لديها وإصابة آخر بجروح

وعلى هذا الصعيد، أعلنت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الخميس، عن مقتل أسيرة مجندة لديها وإصابة جندي أسير بجروح متوسطة جراء قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة .

وكشفت الكتائب عن اسم المجندة الأسيرة وهي “فاؤول ازاي مارك أسياني” التي تبلغ من العمر 19 عاماً ورقم بطاقتها (214179293).

وقالت كتائب القسام إنها ستصدر لاحقاً مادة توثق صحة ما أعلنته.

وأعلنت كتائب القسام أسرها نحو 200 جندي إسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، ثم أعلنت بعدها عن مقتل نحو 60 منهم جرّاء قصف الاحتلال المستمر والعنيف على قطاع غزة لليوم الرابع والثلاثين على التوالي