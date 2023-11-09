فيما يُقارب مجازر غزة.. 14 شهيداً وأكثر من 20 إصابة حصيلة العدوان الصهيوني، اليوم الخميس، على جنين ومخيمها/ فيديو
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سرايا القدس تبدي استعدادها للإفراج عن محتجزَين لديها لاسباب انسانية/ بالفيديو رسالة المحتجزين
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