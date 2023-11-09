إصابة 7 إسرائيليين بانفجار مسيّرة فوق مدرسة بمدينة إيلات/ شاهدوا

القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن طائرة مسيرة مجهولة أصابت مبنى في مدينة إيلات في الجنوب.

وكان الجيش الإسرائيلي قال هذا الشهر إنه نشر زوارق مسلحة بصواريخ في البحر الأحمر ضمن تعزيزاته العسكرية، وذلك غداة إعلان حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وتعهدها بتنفيذ المزيد.

وكانت انباء قد افادت ان 7 إسرائيليين قد اصيبوا، اليوم الخميس، جراء انفجار قوي سمع في مدينة إيلات الإسرائيلية على البحر الأحمر.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تتعامل مع انفجار إيلات على أنه “حدث أمني”، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

فيما قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إن طواقمها قدمت العلاج لـ7 إسرائيليين في إيلات، أصيبوا بالهلع إثر الانفجار الذي هز المدينة.

بينما أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أن الانفجار أحدث أضرارا داخل مدرسة إسرائيلية في المدينة.

وبثت حسابات عبرية، لقطات مصورة، للحظة الانفجار، وسمع قبله صوت يشبه صوت محرك طائرة مسيرة بشكل واضح، ما أثار هلعا كبيرا بين المستوطنين في إيلات.

كما نشرت حسابات صور دمار أصاب أحد المراكز المحلية في المدينة، جراء الانفجار الكبير، الذي هز المدينة.

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تغطية صحفية: آثار انفجار طائرة مسيَرة في مدينة "إيلات" المحتلة. pic.twitter.com/IeViTql33i — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 9, 2023

تغطية صحفية: لحظة انفجار طائرة مسيرة وسقوطها على مبنى في "إيلات". pic.twitter.com/Bg3caQyZCM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 9, 2023