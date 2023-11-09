مصر ترفض عرضاً أمريكياً لتولي إدارة الأمن بقطاع غزة مؤقتاً، لحين تولي سلطة عباس الأمور بعد هزيمة حماس الموهومة
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امتلاك حزب الله لصاروخ ياخونت الروسي المضاد للسفن يعزز مصداقية حسن نصر الله في تهديده للبحرية الأمريكية
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