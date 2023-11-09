العدو يعتقل عدة قيادات عربية بالداخل المحتل عام 48/ فيديو

القدس – اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عدة قيادات في الداخل الفلسطيني، بينها رئيس لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، محمد بركة، وذلك بالتزامن مع وقفة ضد العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.

ففي البداية اعتقلت الشرطة رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، في مدينة الناصرة، عندما كان في طريقه للمشاركة في وقفة احتجاجية لوقف الحرب. وأعقب ذلك اعتقال رئيس التجمّع الوطني، سامي أبو شحادة، والنائبة السابقة حنين زعبي وقيادات أخرى في الداخل الفلسطيني.

وقد استنكر التجمع الوطني الديمقراطي هذا الاعتداء غير المبرر على الوقفة التي بادر تاليها قيادات المجتمع العربي في الداخل ولجنة المتابعة العليا، ضد الحرب وضد سفك الدماء المستمر حتى يومنا هذا، حيث اعتدت الشرطة على المشاركين واعتقلتهم استمراراً لسياستها العدائية ضد أي موقف او تعبير عن موقف أخلاقي وانساني ضد الحرب ومع وقفها.

وأكدّ التجمّع ان هذا الاعتداء على قيادات المجتمع العربي يشكل سابقة خطيرة فيها رسالة سياسية واضحة لإسكات صوتنا الوطني والأخلاقي والانساني، ورفض أي صوت ضد الحرب وكم الأفواه في المجتمع العربي بالداخل.

كما طالب التجمّع باطلاق سراح كل المعتقلين في الوقفة، وكافة العرب الذين تم اعتقالهم منذ بداية الحرب حتى يومنا هذا.

اعتقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة في الناصرة. للتفاصيل: https://t.co/MsYh41BDM9 pic.twitter.com/5zAno6LyK0 — موقع عرب 48 (@arab48website) November 9, 2023