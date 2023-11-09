البيت الأبيض: إسرائيل ستطبق، بدءاً من اليوم، هدنة 4 ساعات يوميًا شمالي غزة للسماح للسكان بالفرار من أعمال القتال

واشنطن – قال البيت الأبيض إن إسرائيل ستبدأ بتطبيق هدنة مدتها أربع ساعات، اليوم الخميس، في شمال قطاع غزة من أجل السماح للسكان بالفرار من أعمال القتال.

ووصف البيت الأبيض ذلك بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وتحدّث البيت الأبيض، عن ممرين إنسانيين سيسمحان للناس بالفرار من القتال في غزة، مضيفا: أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية في مناطق خلال فترات توقف القتال تبدأ الخميس.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تؤيد وقفا لإطلاق النار في غزة حاليا، وتعتقد أن فترات التوقف في القتال هي خطوة في الاتجاه الصحيح، كما تريد واشنطن استمرار فترات توقف القتال اليومية بقدر ما تكون هناك حاجة إليها.

وتحدث البيت الأبيض عن ضرورة دخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة قريبا، مضيفا أن الولايات المتحدة تهدف لدخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات إنسانية لغزة يوميا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إن إسرائيل ستعلن توقيت الهدن قبل ثلاث ساعات.

وأضاف كيربي: “لقد أخبرنا الإسرائيليون أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في هذه المناطق طوال فترة الهدنة، وأن هذه العملية ستبدأ اليوم”.

وكان قد صعّد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من معارضته لوقف إطلاق النار في غزة، امس الأربعاء، قائلا إن “أولئك الذين يدعون لوقف إطلاق نار فوري عليهم التزام بمناقشة النتائج غير المقبولة التي يمكن أن يجلبها (وقف إطلاق النار)”.