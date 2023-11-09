استشهاد أنس أبو عطوان بمنطقة الخليل ومحمد فريد ثوابتة في بيت لحم، اليوم الخميس، برصاص العدو خلال مواجهات عنيفة

استشهد فلسطينيان، فجر اليوم الخميس، متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها في مدينتي الخليل وبيت لحم.

وقال وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطبقة جنوب غرب الخليل. ، واندلعت مواجهات عنيفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة الشاب أنس ناصر أبو عطوان (25 عاما) بالرصاص الحي بالصدر، ونقل إلى المستشفى، وأعلن الأطباء عن استشهاده.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، فلسطينيين وسرقت مصاغا ذهبيا خلال تفتيشها عددا من منازل الفلسطينيين في بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وقال رئيس المجلس البلدي محمد فطافطة، إن قوات الاحتلال اعتقلت عضوي المجلس البلدي ركاض عدلي الشلالفة، وراضي عبد الله المرقطن، أثناء قيامهما بتفقد مضخات المياه الخاصة بالبلدة بمنطقة الثغرة.

وأضافت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في ترقوميا، وسرقت مصاغا ذهبيا من منزل المواطن زياد أحمد جعافرة خلال تفتيشه، كما فتشت منزل المواطن محمد عبد الفتاح الفطافطة، وألحقت أضرارا جسيمة بمحتوياته من أثاث وغيره.

فيما أعلنت مصادر طبية في مستشفى بيت جالا، اليوم الخميس، استشهاد المواطن محمد فريد حمدان ثوابتة (51 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على بيت لحم امس الأربعاء.

وكان 19 فلسطينيا أصيبوا الأربعاء بالرصاص الحي إحداها حرجة وأخرى خطيرة، و5 بالشظايا، إضافة إلى العشرات بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم ومحاصرتها منزل المعتقل المحرر حمدي عماد الكامل في منطقة المسلخ.