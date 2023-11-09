مصر ترفض عرضاً أمريكياً لتولي إدارة الأمن بقطاع غزة مؤقتاً، لحين تولي سلطة عباس الأمور بعد هزيمة حماس الموهومة
أهم العناوين
جرينتش+2 11:59
استشهاد أنس أبو عطوان بمنطقة الخليل ومحمد فريد ثوابتة في بيت لحم، اليوم الخميس، برصاص العدو خلال مواجهات عنيفة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني