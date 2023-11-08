محاضرة بالجمعية الفلسفية حول العلاقة الوثيقة بين الثقافة والمقاومة

عمان – سلط رئيس الجمعية الفلسفية، الدكتور محمد الشياب، الضوء على ارتباط مفهوم المثقف بالمقاومة، في المحاضرة التي ألقاها، مساء أمس الثلاثاء، في مقر الجمعية بجبل الحسين، في إطار الفعاليات التي تقيمها الجمعية نصرة للمقاومة الفلسطينية، وفضح الهمجية الصهيونية التي تمارس حرب إبادة على الأشقاء الفلسطينيين.

وقدم الشياب خمسة نماذج أساسية لمثقفين مقاومين، هم: غسان كنفاني، وغالب هلسا، والايطالي أنطونيو جرامشي، والمارتنيكي فرانز فانون، وباسل الأعرج، مضيئاً على العلاقة الوثيقة بين الثقافة والمقاومة ضد المحتل.

وبين الشياب ارتباط مفهوم المثقف بقيمته النضالية والنقدية، مشيراً إلى أن المثقف المقاوم، هو من يلتصق بهموم وطنه وهموم الطبقات المقهورة، واضعاً نفسه في خدمة المجتمع، مواجها التحديات المختلفة دفاعاً عن الحق والحقيقة، ورافضاً لكل أشكال الظلم والقهر والتسلط.