الجبهة الشعبية تُحذّر من مشاركات فلسطينية بلقاءات سرية مع جهات أوربية وأمريكية لنقاش أوهام "ما بعد حماس بغزة"
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جرينتش+2 03:17
10328 شهيداً و2450 مفقوداً في قطاع غزة حتى عصر اليوم الثلاثاء
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