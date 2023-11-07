10328 شهيداً و2450 مفقوداً في قطاع غزة حتى عصر اليوم الثلاثاء

غزة – أعلنت صحة قطاع غزة، عصر يوم الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد شهداء الحرب العدوانية إلى 10428 شهيد في اليوم الـ32.

وقالت صحة غزة، إنّ جيش الاحتلال ارتكب مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 548 شهيداً.

وشددت صحة غزة، أنّ حصيلة المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق العوائل الفلسطينية إلى 1071 عائلة.

وتابعت، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 10328 شهيداً وإصابة 25956 مواطناً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن بين الشهداء 4237 طفل و2719 سيدة و631 مسن.

ونوهت، أنّ الاحتلال الإسرائيلي قتل 192 كادراً صحياً ودمر 40 سيارة الإسعاف، واستهدف 120 مؤسسة صحية واخرج 18 مستشفى و 40 مركز للرعاية الأولية عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود

وحول المفقودين أوضحت صحة غزة، أنها احصت 2450 مفقوداً منذ بدء العدوان بينهم 1350 طفلاً ما زالوا تحت الأنقاض.