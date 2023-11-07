الجبهة الشعبية تُحذّر من مشاركات فلسطينية بلقاءات سرية مع جهات أوربية وأمريكية لنقاش أوهام "ما بعد حماس بغزة"
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جرينتش+2 03:16
الجبهة الشعبية تُحذّر من مشاركات فلسطينية بلقاءات سرية مع جهات أوربية وأمريكية لنقاش أوهام “ما بعد حماس بغزة”
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