كتائب القسام تعلن، مساء اليوم الثلاثاء، تدمير 15 آلية للعدو في بيت حانون وعلى مشارف مخيم الشاطىء بغزة/ فيديو

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

دمّرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 15 آلية للاحتلال الصهيوني، بقذائف الياسين على مشارف مخيم الشاطئ غرب غزة، وبيت حانون، في وقت تستمر فيه ملاحم وبطولات التصدي للتوغل الصهيوني في عدة محاور من قطاع غزة، إلى جانب تواصل الرشقات الصاروخية تجاه مواقع الاحتلال ومستوطناته.

ومساء اليوم الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام قصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.

وأعلنت كتائب القسام تدمير دبابتين شمال بيت حانون بقذيفتي “الياسين 105”.

وقبل ذلك، اعلنت أنها دمّرت دبابتين على مشارف مخيم الشاطئ بقذيفة “الياسين 105” وعبوة العمل الفدائي، ولاحقا أعلنت تدمير دبابة إضافية.

كما دمرت كتائب القسام دبابة صهيونية في منطقة الزراعة شمال بيت حانون بقذيفة “الياسين 105”.

وعرضنت كتائب القسام فيديو جديد لمجاهديها وهم يلتحمون مع القوات المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا ويدمرون عدداً من الآليات.

شاهد | فيديو جديد لمجاهدي القسام وهم يلتحمون مع القوات المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا ويدمرون عدداً من الآليات#هولوكست_غزة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/14T0zmVGLc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 7, 2023

ومساء اليوم أعلنت كتائب القسام تدمير دبابتين إضافيتين على مشارف مخيم الشاطئ بقذيفتي “الياسين 105”

وأعلنت كتائب القسام تدمير دبابتين صهيونيتين على مشارف مخيم الشاطئ بقذيفتي “الياسين105”.

وقبل ذلك، قالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري إنها دمرت 3 دبابات وناقلة جند وجرافة صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ بقذائف “الياسين105”.

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو لدك تحشدات العدو المتوغلة في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

تغطية صحفية: "كتــائب القـــسام تدك تحشدات العدو المتوغلة في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل"#هولوكوست_غزه #GazaHolocaust pic.twitter.com/KQszO0CCjk — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 7, 2023

ومساء الاثنين، أعلنت كتائب القسام-لبنان، مساء الاثنين، قصف مغتصبة “نهاريا” وشمال حيفا شمال فلسطين المحتلة ب16 صاروخاً.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: إن القصف يأتي ردًّا على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 14 قذيفة أطلقت باتجاه البلدات الحدودية مع لبنان.

وأفاد مراسلنا، أن اشتباكات ضارية شهدتها محاور التوغل المختلفة، وسمعت فيها أصوات انفجارات واشتباكات، مشيرًا إلى أن تفاصيل هذه الاشتباكات ترد تباعًا إلى المكتب الإعلامي لكتائب القسام.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر الماضي، بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام عدد من مغتصبات ومواقع العدو وقتل وأسر عدد من جنوده، واعترف العدو (في حصيلة غير نهائية) بارتفاع أعداد القتلى إلى 2000، وبإصابة أكثر من 6000 صهيوني بينهم المئات في حالة الخطر الشديد.

وكانت “كتائب القسام” قد اعلنت صباح اليوم أنها دمرت 3 دبابات وناقلة جند وجرافة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في اشتباكات على مشارف مخيم الشاطئ استخدمت فيها قذائف “الياسين 105”.

وقالت “القسام”، في تصريح صحفي لها اليوم الثلاثاء: “دمرنا 3 دبابات وناقلة جند وجرافة صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ بقذائف الياسين 105”.

وأكدت القسام، أنها تصدت لتوغل قوات الاحتلال البرية في مخيم الشاطئ صباح اليوم، واستطاعت استهداف 4 آليات تابعة للقوات المتوغلة، ما أدى الى تدميرها وتكبيدها الخسائر الكبيرة.

وأضافت، ان مقاتلي القسام تمكنوا يوم أمس من تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة كليا أو جزئيا.

وأعلنت قوات الاحتلال أن عدد الجنود والضباط الذين قتلوا منذ العدوان البري، وصل لـ35، والإصابات لأكثر من 300، وسط تكتيم إعلامي على حجم الخسائر الحقيقية، وفق مراقبين

ولليوم الثاني والثلاثين على التوالي، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على قطاع غزة، وتقصف طائراته المباني والمنازل وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين، ما أدى لارتقاء ما يزيد عن عشرة آلاف شهيد ونحو خمسة وعشرين ألف جريح، منهم 4104 أطفال و 2641 سيدة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن طائرات الاحتلال شنت أكثر من 250 غارة عدوانية الليلة الماضية على المنازل المأهولة بالسكان المدنيين في مخيمي المغازي والشاطئ وفي حي الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبنى تابعا لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع، مخلفة عدة مجازر بحق الأطفال والنساء