الحرب على غزة تشق المجتمع الأمريكي، وتعمّق الخلافات بين المناصرين للحق الفلسطيني والداعمين للعدوان الصهيوني
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جرينتش+2 11:19
شهيدان وعشرات الإصابات برصاص العدو وطائرة مسيّرة خلال مواجهات اليوم الثلاثاء ببلدتي بيت عنان وسعير ومخيم طولكرم
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