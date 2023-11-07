شهيدان وعشرات الإصابات برصاص العدو وطائرة مسيّرة خلال مواجهات اليوم الثلاثاء ببلدتي بيت عنان وسعير ومخيم طولكرم

الضفة الغربية – المركز الفلسطيني للإعلام

استشهد شابان وأصيب آخرون -فجر اليوم الثلاثاء- خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ففي الخليل، استُشهد شاب وأصيب اثنان آخران، أحدهما بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة سعير، شمال الخليل.

وأفادت مصادر طبية بالمستشفى الأهلي في الخليل، ومصادر أمنية، باستشهاد الشاب سعد نمر الفروخ (24 عاما)، وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجروح حرجة في البطن، إلى جانب اصابة العشرات بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

وذكرت المصادر ان الشهيد سعد المذكور، هو شقيق الشهيد مجاهد نمر الفروخ الذي ارتقى قبل عدة أيام بأراضي عام 48.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير، فجرا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها تلك القوات الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان.

كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدات بني نعيم ودورا والسموع ومدينة الخليل، واعتُقل 22 مواطنا بينهم صحفي.

وأصيب شابان بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت صباح اليوم الثلاثاء، في بلدة الظاهرية جنوب الخليل

وفي القدس المحتلة، استشهد الشاب مصعب مجاهد كامل المطري (19 عاما)، وأصيب آخر برصاص الاحتلال بعد منتصف الليلة الماضية، قرب بلده بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محليه بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شابين قرب جبل الجبيعة المقام عليه جدار الفصل العنصري بالبلدة، قبل أن تقوم باعتقالهما، وتُبلغ في وقت لاحق باستشهاد أحدهما، حيث تم نقله الى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلده بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، وحطمت نصبا خاصا بشهداء البلدة.

وفي طولكرم، أصيب 6 موطنين بينهم سيدة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر محلية بإصابة شابين بشظايا صاروخ اطلقته طائرة مسيرة للاحتلال، وبإصابة سيدة بعيار ناري في الكتف، وهي والدة الشهيد عز الدين عواد الذي اغتالته قوات الاحتلال مساء أمس، وشاب برصاصة في الفخذ، وآخر برصاصة في الصدر، ووصفت اصابته بالخطيرة، واصابة شاب في الاطراف السفلية، وتم نقل المصابين الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال على الساعة الثانية فجرا ترافقها جرافتين مجنزرتين حارات “البلاونة والحدايدة والغانم والشهداء والمربعة والمقاطعة” في المخيم، وسط تحليق لطائرة استطلاع، وشددت من حصارها عليه من كافة جهاته، وداهمت عددا من منازل المواطنين، واجرت عملية تفتيش واسعة داخلها واخضعت سكانها للاستجواب، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزلي الشهيد قاسم محمد رجب، وعز الدين عواد، اللذين اغتالتهما قوات الاحتلال الى جانب شابين آخرين يوم أمس.

وقامت جرافات الاحتلال بتجريف شارع المدارس وهو الشارع الرئيسي لمدخل المخيم وبعض أزقته، وتخريب البنى التحتية فيها، وأعمدة الكهرباء وعددا من المحال التجارية، وأطلقت النار على محول الكهرباء، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم.

وأطلقت قوات الاحتلال نيران اسلحتها على منازل ومركبات المواطنين، وفجرت طائرة مسيرة على سطح منزل عائلة البنا، مما أدى الى احتراق جزء من المنزل واصابة اثنين من سكانه بإصابات طفيفة.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.