استجابة للأزمة التي تمر بها إسرائيل.. الولايات المتحدة تعيد ترتيب قواتها في عدد من قواعدها بالدول العربية

أعادت الولايات المتحدة ترتيب قواتها في الشرق الأوسط عقب الهجوم المفاجئ الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي على البلدات الجنوبية في إسرائيل، مخلفة خسارة غير مسبوقة أعلنت على ضوئها إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

وفي زيارة تضامن خاطفة وغير مسبوقة وصل إلى إسرائيل الرئيس الأمريكي جو بايدن ليؤكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل، وقد سبق زيارته قراره الدفع بحاملتي طائرات أمريكيتين على متن كل منها 7500 جندي إلى مياه الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سفن برمائية تحمل آلاف من مشاة البحرية، فضلا عن هبوط أول طائرة تحمل مساعدات عسكرية أمريكية في إسرائيل في 11 تشرين الأول أي بعد 4 أيام على الهجوم.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة معاريف العبرية، اليوم الثلاثاء، فإن الولايات المتحدة قد أعادت ترتيب قواتها استجابة للأزمة التي تمر فيها إسرائيل في عدد من المواقع، في مقدمها الأردن حيث يتواجد طبقا للجرد في حزيران 2023 نحو 2900 جندي أمريكي وصلوا لمساعدة الأردن في مواجهة داعش. وتعتبر قواعد سلاح الجو الأردني حيوية بالنسبة للولايات المتحدة فيما يخص عملياتها في سوريا والعراق.

وقد أقحمت الحرب في القطاع أطرافا إقليمية في الصراع، أبرزها حزب الله في الشمال الذي سخن الجبهة الشمالية بهدف التخفيف عن غزة، على ما قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب الأخير.

وكامتداد عقائدي لحزب الله اللبناني،فقد هاجمت النسخة العراقية منه القواعد الأمريكية في العراق ما يزيد عن عشر مرات أسفرت عن إصابة 21 جنديا أمريكيا منذ بداية الحرب، علما أنه يقدر عدد الجنود الأمريكيين في العراق بـ 2000. فيما تعرضت القواعد في سوريا حيث يتواجد 900 جندي أمريكي للقصف بالمسيرات نحو ثلاث مرات.

وفي قطر يتموضع نحو 8000 جندي أمريكي في عدة قواعد، وفي البحرين تواجد حتى عام 2022 نحو 9000 عسكري أمريكي. حيث تموضعت القوات في ميناء خليفة بن سلمان الذي يحتضن أحد أكبر المنشآت في الخليج المجهزة لرسو حاملات الطائرات والسفن البرمائية الأمريكية.

ويتمركز في الكويت أيضا نحو 13.500 عسكري أمريكي، وكذلك في السعودية حيث يتواجد نحو 2700 عسكري أمريكي بذريعة توفير الحماية من التهديدات الإيرانية. وتشمل القائمة كذلك الإمارات وعُمان وتركيا.