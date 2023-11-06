الحرب على غزة تشق المجتمع الأمريكي، وتعمّق الخلافات بين المناصرين للحق الفلسطيني والداعمين للعدوان الصهيوني
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جرينتش+2 11:19
“يـا جبـل مـا يهــزك ريـح”.. كتائب القسام تواصل تسجيل ملاحم بطولية وتتصدى لتوغلات العدو وتفجّر المزيد من دباباته/ فيديو
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