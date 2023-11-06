وفاة المجندة الصهيونية التي تعرضت للطعن بالقدس صباح اليوم

أعلنت وسائل اعلام عبرية مقتل مجنّدة في شرطة حرس حدود الاحتلال الإسرائيلي، متأثرة بجراحها جراء تعرّضها للطعن صباح اليوم الإثنين في القدس المحتلة.

ويأتي هذا الاعتراف بمقتل الجندية الإسرائيلية، بعد أن أعلن صباح اليوم عن استشهاد شاب فلسطيني خلال تنفيذه عملية طعن في القدس المحتلة أسفرت عن إصابة جنديين إسرائيليين بجروح بالقرب من مركز شرطة الاحتلال قرب باب الساهرة بالقدس المحتلة.

وقالت نجمة داوود الحمراء “الإسرائيلية”، إن طواقمها قدموا العلاج لجندية في جيش الاحتلال بحالة خطيرة، وجندي بحالة متوسطة، وتم نقلهم لمستشفى هداسا لتلقي العلاج، فيما أعلن عن استشهاد المنفذ بعد إصابته بالرصاص.