الحرب على غزة تشق المجتمع الأمريكي، وتعمّق الخلافات بين المناصرين للحق الفلسطيني والداعمين للعدوان الصهيوني
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جرينتش+2 11:19
موجهاً خطابه للخَوَنـــة.. حمدان: ستبقى حماس ضمير شعبنا، وهو لن يقبل بمن يأتي فوق دبابة إسرائيلية أو أمريكية/ فيديو
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