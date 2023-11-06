حزب الوفاق العراقي يرفض التهديد الفاشي بضرب غزة بقنبلة نووية

جاءنا من الناطق الرسمي لحزب الوفاق الوطني العراقي، اليوم الاثنين، التصريح التالي..

عقدت قيادة حزب الوفاق الوطني العراقي اجتماعا اليوم الاثنين برئاسة الأمين العام للحزب الدكتور اياد علاوي. وجرى خلال الاجتماع مناقشة تطورات المشهد السياسي في العراق، بالاضافة الى الاوضاع في المنطقة وفي مقدمتها استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على غزة، حيث ادان حزب الوفاق واستنكر بشدة تصريحات ما يسمى وزير التراث في حكومة الاحتلال الاسرائيلي، ودعوته بالقاء قنبلة نووية على غزة.

ان تصريحات كهذه تؤكد ارهاب ووحشية العدوان الإسرائيلي المدعوم بحاملات الطائرات التي بدأت تتدفق لمياه البحر المتوسط في حرب الابادة التي يقوم بها ضد ابناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما يعبر حزب الوفاق عن استغرابه واسفه من صمت المجتمع الدولي ازاء هذه التصريحات واستمرار اسرائيل بارتكاب الجرائم البشعة بحق ابناء الشعب الفلسطيني بالاضافة لتقديم بعض الدول الدعم والمساندة لاسرائيل بل وحمايتها.

ان حزب الوفاق الوطني العراقي يدعو الى موقفٍ عربي اسلامي موحد ضد هذه التصريحات محذراً من ان استمرار حروب الابادة التي يقوم بها العدوان الاسرائيلي ومن يقف خلفه سيجر المنطقة والعالم الى الفوضى والحرب والدمار.

كما يجدد الحزب دعوته للايقاف الفوري لاطلاق النار والعمل على ادخال المساعدات الى اهالي غزة الصابرة داعياً القمة العربية القادمة الى اللجوء الى المقاطعة الاقتصادية في حال استمر العدوان واستخدام النفط كسلاح في المعركة، كما ذكرها في السابق الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز.

الرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.