جيش العدو يغتال المقاومين عز الدين عواد وجهاد شحادة وقاسم رجب ومؤمن بلعاوي بمخيم طولكرم، عصر اليوم الاثنين/ فيديو

طولكرم – اغتالت قوة خاصة من جيش الاحتلال مجموعة من المقاومين على مدخل مخيم طولكرم، عصر اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الصحة، إن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخر بجروح حرجة بعد أن فتحت قوة من جيش الاحتلال النار عليهم، خلال تواجدهم داخل مركبة، على مدخل مخيم طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، أن الشهداء الذين ارتقوا في عملية الاغتيال هم من مجموعات المقاومة الناشطة، في المنطقة.

والشهداء الذين ارتقوا في عملية الاغتيال: عز الدين عواد (قائد كتائب القسام)، وجهاد مهراج شحادة (قائد كتيبة الرد السريع في كتائب الأقصى/ طولكرم)، وقاسم رجب، ومؤمن بلعاوي.

وقد ظهرت قوة من جيش الاحتلال، في مقطع مصور، متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تطلق النار على المقاومين داخل المركبة.

ونشرت مقاطع فيديو “قاسية” لجثامين الشهداء، وقد اختفت معالم وجوههم وتناثرت أشلاؤهم داخل السيارة وفي محيطها، بسبب كثافة الرصاص الذي أطلق نحوهم.

وقد نعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة طولكرم، الشهداء الثلاثة، وأعلنت أن يوم غد الثلاثاء هو يوم إضراب شامل حدادا على أرواح الشهداء.

تغطية صحفية: "ارتقى بها 4 فلسطينيين .. مشاهد جديدة من عملية الاغـتـيـال التي نفذتها قوة خاصة تابعة للاحــتــلال في طولكرم، عصر اليوم". pic.twitter.com/Yan1CGM52f — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 6, 2023

عاجل| تغطية صحفية: "قوة خاصة تابعة للاحــتــلال تنفّذ عملية اغتيال أمام مدخل مخيم طولكرم". pic.twitter.com/NhiSGQwzrl — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 6, 2023

عاجل| تغطية صحفية: "قوة خاصة تابعة للاحــتــلال تغتال 3 فلسطينيين على الأقل أمام مدخل مخيم طولكرم، حيث أمطرت مركبتهم بمئات الـرصـاصـات". pic.twitter.com/kbAVZmjw2J — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 6, 2023

تغطية صحفية: "اللحظات الأولى لإعـ.ـدام القوات الخاصة التابعة للاحــتــلال لعدد من الفلسطينيين في طولكرم". pic.twitter.com/QvHwkWsW7G — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 6, 2023