استشهاد شابين اليوم الاثنين في الضفة، الاول ببلدة حلحول، والثاني وسط القدس بدعوى طعن شرطيين صهيونيين/ فيديو

الخليل – استُشهد، صباح اليوم الإثنين، شاب وأصيب خمسة آخرون، ثلاثة منهم بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة حلحول، شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية وأمنية لـ”وفا”، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان، ما أدى إلى استشهاد الشاب محمود أحمد الأطرش (21 عاما)، وإصابة خمسة آخرين، ثلاثة منهم بجروح حرجة، إلى جانب العشرات بحالات اختناق.

المواجهات اندلعت، بعد قيام قوة من جيش الإحتلال بمداهمة منزل الاسير السابق محمد جواد زماعرة، وتم اعتقاله مع والدته معزوزه ووالده جواد، للضغط على ابنهم الذي لم يكن موجودا بالمنزل حتى يقوم بتسليم نفسه لقوات الاحتلال.

وفي وقت لاحق، قام محمود جواد زماعرة بتسليم نفسه لقوات الاحتلال، وتم اخلاء سبيل والدته ووالده

وفي القدس استشهد شاب، صباح اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة.

فقد أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة عنصرين في شرطة الاحتلال، في عملية طعن قرب “باب الساهرة” في البلدة القديمة في القدس المحتلة، اليوم الإثنين 6 نوفمبر\تشرين الثاني 2023.

وأفادت المصادر العبرية، أن مجندة من حرس الحدود في شرطة الاحتلال بحالة حرجة، فيما أصيب مجند آخر بجروح متوسطة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على المنفذ من بلدة العيساوية (16 عامًا)، بحسب بيانٍ لشرطة الاحتلال.

وعقب العملية، أغلق الاحتلال البلدة القديمة في القدس، واستنفرت قوات الاحتلال.

‏وفي وقت لاحق، اعتدت شرطة الاحتلال على المواطنين المقدسيين في شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على اغلاقها، تحت تهديد السلاح.

تغطية صحفية: استنفار قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بعد العمــلية التي أدت لإصابة عنصرين من الشرطة بجروح خطيرة. pic.twitter.com/l1xVtFoj4T — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 6, 2023

تغطية صحفية: وداع محمد الأطرش الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصــاص قوات الاحتلال في حلحول. pic.twitter.com/RnkLt3arct — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 6, 2023

تغطية صحفية: استنفار قوات الاحتلال قرب البلدة القديمة في القدس وأنباء عن عمــلية. pic.twitter.com/ySmcpETMov — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 6, 2023