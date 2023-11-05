زخات رعدية جنوبي وشرقي المملكة اليوم الاحد، وتحذير من تشكل السيول

عمان – تكون الأجواء اليوم الأحد، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في جنوب وشرق المملكة.

ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، يحتمل أن تكون غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، احتمال تشكل السيول في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.

وبحسب التقرير، تكون الأجواء يوم غدٍ الاثنين، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الثلاثاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الأربعاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29 – 16 درجات مئوية، وفي غرب عمان 27 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 14 وفي مرتفعات الشراة 26 – 12، وفي مناطق البادية 31 – 13، وفي مناطق السهول 30 – 16، وفي الأغوار الشمالية 36 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 22، وفي البحر الميت 35 – 23، وفي خليج العقبة 35 – 23 درجة مئوية.

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