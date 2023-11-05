استشهاد شابين اليوم الاثنين في الضفة، الاول ببلدة حلحول، والثاني وسط القدس بدعوى طعن شرطيين صهيونيين/ فيديو
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جرينتش+2 03:46
الفتنــة.. بلينكن يطالب محمود عباس بضرورة أن تلعب سلطته دوراً محورياً في قطاع غزة، بعدما يتم استئصال حماس منها !!!
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