استشهاد نبيل حلبية وموسى زعرور ومهند عفانة في ابو ديس، وأحمد دبابسة ببلدة نوبا، ورامي عودة في العيزرية اليوم الاحد/ فيديو

رام الله – استشهد خمسة فلسطينيين، صباح اليوم الأحد، وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

فقد استشهد، صباح اليوم ، ثلاثة شبان وأصيب ستة آخرون ثلاثة منهم بحالة حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة أبو ديس، وحاصرت منزلا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة في المكان.

وأضافوا أن قوات الاحتلال احضرت جرافة عسكرية وهدمت أجزاء من المنزل المحاصر، قبل أن تطلق قذيفة “انيرجا” باتجاهه، ما أدى إلى استشهاد الشاب المحاصر داخل المنزل، وهو نبيل عبد الرؤوف حلبية (20 عاما).

وأظهر مقطع فيديو قيام قوات الاحتلال بحمل جثمان الشهيد حلبية الذي ارتقى داخل المنزل المحاصر، بواسطة الجرافة.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشابين موسى ضياء موسى زعرور (22 عاما)، ومهند أحمد عفانة (20 عاما)، متأثرين بجروحهما التي أصيبا بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة، فيما أصيب ستة آخرون، بينهم ثلاثة بجروح حرجة، وجرى نقل اثنين إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

كما استشهد، اليوم الاحد، الفتى رامي عز موسى عودة (17 عاما)، متأثراً بجروحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية قبل أيام.

وفي محافظة الخليل، استشهد شاب متأثرا بإصابته، وأصيب شقيقه، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة نوبا، شمال غرب الخليل.

فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نوبا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، اطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما ادى الى إصابة الشاب احمد حابس دبابسة (22 عاما) برصاصة في البطن، وشقيقه محمود، وجرى نقلهما إلى المستشفى، وأعلن في وقت لاحق عن استشهاد أحمد.

وقال رئيس بدية نوبا وائل الشروف لمراسلنا، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة لاعتقال عدد من عمال غزة، الذين يستضيفهم اهالي البلدة، بعد أن طردهم الاحتلال من أماكن عملهم داخل أراضي 48، منذ بداية العدوان على شعبنا في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، ما ادى إلى اندلاع مواجهات، اسفرت عن استشهاد الشاب دبابسة وإصابة شقيقه.

تغطية صحفية: "إصابة مجندة من جيش الاحتلال خلال الاقتحام المستمر والكبير لبلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة." pic.twitter.com/fLEKDGWtUe — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 5, 2023

بعد اشتباك لاكثر من ٨ ساعات

ابو ديس تنعى شهدائها pic.twitter.com/tRkFmS0haq — mahmoud Hrebat (@hrebat) November 5, 2023