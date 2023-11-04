ميقاتي وصل القاهرة اليوم بعد لقائه بلينكن في عمان

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي إلى مصر، اليوم السبت، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان في استقبال ميقاتي في مطار القاهرة، وزير الإنتاج الحربى محمد صلاح الدين.

وتأتي زيارة ميقاتي إلى مصر بعيد عقد مباحثات مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان.

وخلال اللقاء، جدد ميقاتي، مطالباته للمجتمع الدولي بـ”ضرورة الضغط على إسرائيل”، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وجنوبي لبنان.

وقال إن “أولوية العمل يجب أن تكون بوقف إطلاق النار في غزة وجنوب لبنان”.

وأضاف: “لبنان الملتزم بالشرعية الدولية وتطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وبالتنسيق مع اليونيفيل، يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف التعديات والانتهاكات اليومية على أرضه وسيادته برا وبحرا وجوا”.

وتشهد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل ضربات متبادلة، من جانب القوات الإسرائيلية من جهة، وحزب الله من جهة أخرى، وذلك بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وحتى في الأشهر التي سبقت الحرب، شهدت الحدود توترات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، اللذين خاضا آخر حرب واسعة بينهما في يوليو/تموز 2006.

ويزور بلينكن الأردن قادما من إسرائيل، حيث يلتقي في عمّان أيضا بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وعدد من وزراء الخارجية العرب.