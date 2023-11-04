بالفيديو.. مشاهد ملحمية لأبطال القسام في سحق دبابات العدو بغزة

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

عرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع قوات العدو على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان، وتدمير 10 آليات واعتلاء إحداها.

وفي التحام أسطوري، فقد تمكن أحد مجاهدي القسام من اعتلاء جرافة ديناين الضخمة ويحرقها ويرفع راية التوحيد عليها.

كما يظهر في الفيديو مشاهد لاستهداف دبابات الاحتلال من النقطة صفر.

لحظة تدمير كــتائب القــسام مدرعة لجيش الاحتلال من مسافة صفر في قطاع غزة.#غزه_تقاوم_وستنتصر#كتائب_القسام pic.twitter.com/kXdkLsWvzw — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 4, 2023

⭕️لحظة اعتلاء مقاوم من القسام لجرافة إسرائيلية ورفع راية حماس فوقها بعد استهدافها.#كتائب_االقسام #حماس_تنتصر pic.twitter.com/FlE9t30efD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 4, 2023

مشاهد من التحام مجــاهدي القـُسام مع قوات العدو على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان وتدمير 10 آليات واعتلاء إحداها#كتائب_االقسام #القسام #غزة_تنتصر pic.twitter.com/BQi9Mm6LLg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 4, 2023