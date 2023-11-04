هذه حقيقتهم الفاشية..وزير صهيوني يهدد بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، والتضحية بالأسرى اليهود "لأن الحرب لها ثمن"
أهم العناوين
جرينتش+2 03:47
المختلفون على جلد الدب قبل صيده.. بلينكن قد يطرح على 6 وزراء خارجية عرب “خيارات” في غزة ما بعد حماس
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني