هذه حقيقتهم الفاشية..وزير صهيوني يهدد بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، والتضحية بالأسرى اليهود "لأن الحرب لها ثمن"
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مُكتفياً بمساندة لا مشاركة.. نصر الله: كل الخيارات مفتوحة، وتطور الأمور مرهون بما يجري في غزة، او شن عدوان على لبنان
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