من مسافة صفر.. “القسام” يخوض اشتباكات وملاحم بطولية/ شاهدوا

غزة – تواصل كتائب القسام لليوم الـ28 تواليًا، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، وقصف مواقع ومغتصبات العدو والتحشدات وغيرها برشقات صاروخية كبيرة، في إطار عمليات معركة طوفان الأقصى والتي انطلقت بأمر من قائد هيئة أركان القسام، دفاعاً عن الأقصى والمقدسات وتلبيةً لنداء الحرائر في القدس والأقصى.

ومساء اليوم، اعترفت قوات الاحتلال بتنفيذ 150 عملية جوية لإجلاء 260 جنديًّا أصيبوا في اشتباكات ضارية بغزة، إلى جانب 25 قتيلاً من الضباط والجنود، فيما تؤكد مصاد المقاومة أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.

ودمرت كتائب القسام ناقلة جند صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين 105”.

ودمرت كتائب القسام آليتين صهيونيتين في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف “الياسين 105”.

ونشرت كتائب القسام، مشاهد من اشتباكات مجاهديها مع قوات العدو المتوغلة في منطقة جحر الديك.

وأعلنت كتائب القسام أن مجاهديها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات العدو المتوغلة في منطقة العمور شرق خانيونس ويدمرون دبابتين وجرافة بقذائف “الياسين105”.

ونشرت كتائب القسام مشاهد من الاشتباكات الضارية التي يخوضها مجاهدوها في شوارع بيت حانون وتدميرهم لعدد من الآليات.

وقصفت كتائب القسام قاعدة “رعيم” العسكرية برشقة صاروخية.

وظهر اليوم، باغت مجاهدو القسام قوة صهيونية راجلة غرب “إيرز” واشتبكوا معها من مسافة صفر، فيما استهدفت كتائب القسام آلية صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا.

كما استهدفت كتائب القسام قوة صهيونية متحصنة في مبنى شمال غرب بيت لاهيا بقذائف “TBG”

وباغت مجاهدو القسام -صباح الجمعة- قوة صهيونية في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا وأجهزوا على 4 جنود من مسافة صفر.

واستهدف مجاهدو القسام دبابة صهيونية بأربع (4) قذائف (الياسين 105) في منطقة الأمريكية شمال غربي بيت لاهيا.

كما استهدف مجاهدو القسام ثلاث (3) آليات صهيونية في محور شمال غرب غزة بقذائف “الياسين105”.

ودكت كتائب القسام تحشد الآليات المتوغلة غرب “إيرز” بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

واستهدفت كتائب القسام جرافة وناقلة جند بقذيقة RPG وقذيفة الياسين 105 في محور شمال غرب مدينة غزة ليلة أمس.

ومساء اليوم اعترفت قوات الاحتلال بمقتل أحد جنودها، ليرتفع عدد الجنود القتلى المعلن عنهم اليوم إلى 5 أحدهم قائد دبابة في العمليات البرية بغزة..

وبذلك يرتفع عدد الجنود الذين اعترف العدو رسمياً بمقتلهم إلى 25 من جنوده في التصدي البطولي لمجاهدي القسام للقوات المتوغلة في محور شمال غزة منذ اليوم الأول للاجتياح البري، في حين تؤكد مصادر المقاومة أن عدد القتلى أكثر من ذلك بكثير.

ونفذ مجاهدو كتائب القسام مساء أمس الخميس، هجمةً مضادةً في محور شمال غرب مدينة غزة، حيث التحم عشراتٌ من مجاهدينا بقوةٍ صهيونيةٍ مدرعة وهاجموها بمختلف الأسلحة، فدمروا 6 دباباتٍ وناقلتي جند وجرافة، كما استهدفوا جنوداً تحصنوا داخل أحد المباني بقذيفة “TBG”، موقعين في صفوف القوة خسائر فادحة، وقد عاد جميع المجاهدين إلى قواعدهم بسلام تحت غطاء من قذائف الهاون.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

وفيما يلي متابعة ما يصدر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام:

15:13 مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات العدو المتوغلة في منطقة العمور شرق خانيونس ويدمرون دبابتين وجرافة بقذائف “الياسين105”

15:06 كتائب القسام تقصف قاعدة “رعيم” العسكرية برشقة صاروخية

15:00 كتائب القسام تستهدف آلية صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين 105”

14:33 كتائب القسام تعرض مشاهد من الاشتباكات الضارية التي يخوضها مجاهدوها مع قوات العدو في شوارع بيت حانون وتدميرهم لعدد من الآليات

13:58 كتائب القسام تقصف تجمعاً للآليات غرب “إيرز” بقذائف هاون من العيار الثقيل

13:14 كتائب القسام تستهدف قوة صهيونية متحصنة في مبنى شمال غرب بيت لاهيا بقذائف “TBG”

13:13 كتائب القسام تستهدف آلية صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا

12:16 مجاهدو القسام يباغتون قوة صهيونية راجلة غرب “إيرز” ويشتبكون معها من مسافة صفر

11:21 كتائب القسام تستهدف قوة صهيونية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بخمس (5) قذائف “TBG” واشتعال النيران في المبنى

11:19 كتائب القسام تقنص جندياً صهيونياً شمال بيت حانون

10:41 كتائب القسام تستهدف جرافة وناقلة جند بقذيقة RPG وقذيفة الياسين 105 في محور شمال غرب مدينة غزة ليلة أمس

10:37 كتائب القسام تدك تحشد الآليات المتوغلة غرب “إيرز” بقذائف الهاون من العيار الثقيل

08:05 مجاهدو القسام يستهدفون ثلاث (3) آليات صهيونية في محور شمال غرب غزة بقذائف “الياسين105”

08:00 مجاهدو القسام يستهدفون دبابة صهيونية بأربع (4) قذائف (الياسين 105)

07:01 مجاهدو القسام يباغتون قوة صهيونية في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا ويجهزون على 4 جنود من مسافة صفر.

كتــائب القــسام:" مشاهد من الاشتباكات الضارية التي يخوضها مجــاهدونا مع قوات العدو في شوارع بيت حانون وتدميرهم لعدد من الآليات"#غزه_مقبرة_الغزاة pic.twitter.com/LukfpL8H7f — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 3, 2023

مشاهد من اشتباكات مجاهدي كتائب القسام مع قوات العدو المتوغلة في منطقة جحر الديك pic.twitter.com/R3YCqfSeFS — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 3, 2023