سقوط عشرات الشهداء والجرحى، مساء اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف سيارات اسعاف امام مجمع الشفاء الطبي بغزة

سقط العشرات من الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مساء اليوم الجمعة مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.، واستهدف القصف سيارات إسعاف أمام المجمع الطبي.

وأوضح المدير العام المستشفيات في غزة للجزيرة أن عشرات الشهداء والمصابين سقطوا في استهداف بوابة مجمع الشفاء، مضيفا أن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة أمام المجمع.

وقد قصفت طائرات الاحتلال مصابين كانوا يتوجهون لمعبر رفح أملا في تلقي العلاج بالخارج مع خروج معظم مستشفيات غزة عن الخدمة بفعل القصف الإسرائيلي.

وقال المدير العام للمستشفيات إن قوات الاحتلال قصفت قوافل سيارات إسعاف 3 مرات اليوم الجمعة.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي للجزيرة إن طواقم طبية ومسعفين استشهدوا في القصف الإسرائيلي أمام بوابة المجمع.

وأوضح أن قافلة الإسعاف التي قصفتها إسرائيل كانت تتحرك بالتنسيق مع الصليب الأحمر. وأضاف أن طائرات الاحتلال استهدفت قافلة الإسعافات التي تقل جرحى في 3 مناطق بمدينة غزة.

ونقل مراسل الجزيرة 15 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف بوابة مجمع الشفاء الطبي.

وفي وقت سابق اليوم، قصف الاحتلال محيط مستشفى القدس جنوب غرب مدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال بشكل مستمر قصفا عنيفا على الأحياء السكنية والمدارس والمساجد والمرافق الحيوية المدنية في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 22 ألفا، وتدمير أحياء بكاملها وتشريد معظم السكان.