هذه حقيقتهم الفاشية..وزير صهيوني يهدد بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، والتضحية بالأسرى اليهود "لأن الحرب لها ثمن"
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جرينتش+2 03:46
سقوط عشرات الشهداء والجرحى، مساء اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف سيارات اسعاف امام مجمع الشفاء الطبي بغزة
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