هذه حقيقتهم الفاشية..وزير صهيوني يهدد بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، والتضحية بالأسرى اليهود "لأن الحرب لها ثمن"
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جرينتش+2 03:45
جيش العدو يعترف اليوم الجمعة بمقتل 4 من جنوده في قطاع غزة أمس، وهو ما رفع عدد قتلاه منذ هجمته البرية الى 24
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