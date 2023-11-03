جيش العدو يُجلي نحو 260 جندياً جريحاً من غزة إلى المستشفيات، ويعترف في أحدث احصائية اليوم الجمعة بمصرع 25

أفادت تقارير، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي أجلى 260 جنديا جرحوا في المعارك البرية بقطاع غزة، معترفا بسقوط المزيد من القتلى.

ونقل موقع “حدشوت بزمان” الإسرائيلي أن الجيش سمح بنشر معلومات عن إجلاء حوالي 260 جندياً جرحوا في غزة.

وأوضح أن عمليات الإجلاء جزء من حوالي 150 عملية إنقاذ للوحدة رقم 669.

وقد اعترف جيش الاحتلال -في وقت سابق اليوم- بمقتل قائد دبابة في العمليات البرية بغزة، وأقرّ بمقتل 25 من عناصره بينهم قائد في لواء المدرعات، و4 ضباط، منذ منتصف الأسبوع الجاري.

وقال الناطق العسكري الإسرائيلي إن 338 جنديا وضابطا من الجيش قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أكد -أمس- أن أعداد القتلى الإسرائيليين “أكبر بكثير” مما تعلنه القيادة الإسرائيلية، وتوعد في كلمة له بجعل غزة “لعنة التاريخ” على إسرائيل.

وقال أبو عبيدة “إن القيادة الإسرائيلية تكذب على جمهورها بشأن أعداد القتلى من الجنود في قطاع غزة، وفي سير المعارك “. وخاطب الإسرائيليين قائلا “ترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء”.