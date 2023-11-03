هذه حقيقتهم الفاشية..وزير صهيوني يهدد بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، والتضحية بالأسرى اليهود "لأن الحرب لها ثمن"
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جرينتش+2 03:44
انطلاق مسيرات حاشدة، اليوم الجمعة، في عمان ومختلف المحافظات الأردنية، تضامناَ مع المقاومة، وتنديداً بالعدوان على غزة
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