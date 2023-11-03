انطلاق مسيرات حاشدة، اليوم الجمعة، في عمان ومختلف المحافظات الأردنية، تضامناَ مع المقاومة، وتنديداً بالعدوان على غزة

انطلقت، عقب انتهاء صلاة الجمعة اليوم، مسيرات تضامنية في عمان ومختلف محافظات الأردن، مؤيدة للمقاومة الباسلة، منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وقد طالب المشاركون في المسيرات بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في 7 تشرين أول 2023، كما عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية ورفضهم لها.

ورفع المشاركون في المسيرات لافتات تؤكد رفض العدوان الإسرائيلي، وأعلام الأردن وفلسطين.

وفي العاصمة عمّان انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددين بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة،

كما شارك الآلاف من فعاليات شبابية وشعبية وحزبية في وقفة في ساحة المسجد الكالوتي في منطقة الرابية لدعم المقاومة الفلسطينية أمام العدوان الإسرائيلي.

ويطالب المشاركون في هذه الفعاليات التضامنية بقطع العلاقات الأردنية مع تل أبيب، وإلغاء معاهدة وادي عربة للسلام وأي اتفاقيات تعاون بين عمان وتل أبيب وذلك احتجاجا على عدوان الاحتلال على غزة والضفة الغربية.

كما انطلقت مسيرة في محافظة الزرقاء مطالبة بحماية المدنيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي.

وبدأت بعد صلاة الظهر وقفة في محافظة إربد منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع وقتل الأطفال والنساء.

وفي محافظة الكرك، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي وطالبوا بحماية المدنيين من القصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وطالب المشاركون في وقفة في المفرق بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد قصف أهالي القطاع.

وندد المشاركون في مسيرة في محافظة العقبة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وطالبوا بوقفه وبحماية المدنيين.

وخرج أهالي الطفيلة بمسيرات تندد بقصف المدنيين في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وفي التفاصيل، نظم آلاف أردنيون للجمعة الرابعة على التوالي، وقفات تضامنية ومسيرات في كافة المحافظات الأردنية نصرة للمقاومة الفلسطينية، ودعماً لأهالي قطاع غزة، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي ومجازره في قطاع غزة لليوم الثامن والعشرين على التوالي.

وانطلقت مسيرة جماهيرية من أمام المسجد الكالوتي في العاصمة عمّان، قرب مقر السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية، دعماً وانتصاراً للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتنديدا بعدوان الاحتلال “الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يواجه آلة القتل الدموية، وسط صمت عربي وغطاء غربي”.

ورددت الجموع الحاشدة، في المسيرة التي جاءت بدعوة من الحركة الإسلامية والملتقى الوطني لدعم المقاومة وفعاليات حزبية وشعبية هتافات “تؤكد على الدعم الأردني المطلق للمقاومة وتطالبها بالثأر لدماء أكثر من عشرة آلاف شهيد ومفقود في قطاع غزة معظمهم من النساء والأطفال، وما يزيد عن عشرين ألف جريح، مؤكدين على الحق الفلسطيني في المقاومة حتى زوال الاحتلال وكنسه من أرض فلسطين.

كما طالب المتظاهرون في مسيرات انطلقت في كافة المناطق والمدن الأردنية؛ أحرار العالم “بالتحرك العاجل لوقف شلال الدم الفلسطيني الذي لم يتوقف في مجزرة صهيونية بشعة لم نشهد لها مثيلا، وأكدوا على أنّ صمت النظام الرسمي العربي وخذلان أهل غزة هو تواطؤ مع الاحتلال وداعميه وخيانة للأمة وقضاياها العادلة”.

ودعا المشاركون في الفعاليات التضامنية بقطع العلاقات الأردنية مع دولة الاحتلال، وإلغاء معاهدة وادي عربة للسلام وأي اتفاقيات تعاون بين عمان وتل أبيب، وذلك احتجاجاً على عدوان الاحتلال على غزة والضفة الغربية.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أعلنت استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فوراً، وطلبت من تل أبيب عدم إعادة السفير الإسرائيلي الذي غادر المملكة سابقاً.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ28 على التوالي عدوانه وقصفه المكثف على غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية في القطاع.

تغطية صحفية: صلاة الجمعة في مسجد الكالوتي قرب سفارة الاحتلال في عمان قبل انطلاق مسيرات داعمة لغزة. pic.twitter.com/dDRKsx5EBP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 3, 2023