خالد يحيي نقابات النقل البلجيكية، ويناشد “الطبوبي” تفعيل النقابات العمالية العربية

وجه القيادي الفلسطيني، تيسير خالد التحية لنقابات العمل البلجيكية ، التي ترفض تحميل الاسلحة ، التي ترسلها الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من دول حلف شمال الاطلسي الى اسرائيل ، وهي اسلحة فتاكة يستخدمها جيش الاحتلال في جرائم الابادة الجماعية ، التي تطال الاطفال والنساء والشيوع وعموم المدنيين في قطاع غزة .

وقال خالد أن الجميع يعرف ان القاعدة العامة لأوضاع اتحادات النقابات العمالية في كثير من الدول العربية وغيرها من الدول غير الديمقراطية، هي اصرار الانظمة الحاكمة على تحويل تلك الاتحادات الى امتداد لسياساتها وانعكاس لصورتها وأداة من أدوات التأييد والمبايعة واستجابة قيادات تلك الاتحادات لذلك ، الأمر الذي يفقدها شرعية تمثيلها لجماهير العمال ويعطل دورها في الدفاع عن مصالحهم .

وتابع بأن للقاعدة استثناءات ، ومن هنا وجه تيسير خالد النداء للمناضل النقابي العروبي الأصيل وصديق الشعب الفلسطيني، نور الدين الطبوبي، الأمين العام التونسي للشغل لأخذ زمام المبادرة وتحريك المياه الراكدة في بحار النقابات العمالية في الدول العربية ودعوتها لمقاطعة السفن التجارية للولايات المتحدة الاميركية وسفن غيرها من دول حلف شمال الاطلسي ، التي تدعم العدوان الهمجي الاسرائيلي على قطاع غزة ، والامتناع عن تحميلها او تفريغها في الموانئ العربية، اسوة بما قامت به نقابات العمل البلجيكية