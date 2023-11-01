جيش العدو الصهيوني ينشر، صباح اليوم الأربعاء، أسماء وصور تسعة من جنوده تم قتلهم خلال المعارك الضارية بشمال غزة
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جرينتش+2 11:41
بوليفيا تقطع علاقاتها مع إسرائيل، وكولومبيا وتشيلي تستدعيان سفيريهما بسبب الحرب على غزة.. وحماس ترحب وتتساءل: اين العرب؟؟
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