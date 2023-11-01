جيش العدو الإسرائيلي يعلن، صباح اليوم الأربعاء، أسماء تسعة من جنوده لقوا مصرعهم خلال المعارك الضارية في شمال غزة
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جرينتش+2 08:55
استشهاد ينال حمران ووئام الحريري ومحمد جرار في جنين، ومجدي عواد في طولكرم، خلال مداهمة قوات العدو للمدينتين
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