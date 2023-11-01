“ائتلاف العراقية” يدعو القمة العربية لعقد اجتماعٍ طارئ لنصرة غزة

جاءنا البيان التالي، اليوم الاربعاء، من المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية العراقية ..

يدين ائتلاف الوطنية وبأشد العبارات ما يقوم به العدو الاسرائيلي الغاشم من جرائم حرب وابادة بحق ابناء الشعب الفلسطيني، واخرها قصف مخيم جباليا والذي اسفر عن المئات من الشهداء والجرحى.

ان ائتلاف الوطنية اذ يستنكر استمرار هذه الافعال الاجرامية والهمجية، فأنه يأسف لتواطؤ بعض الدول مع اسرائيل ودعمها وحمايتها، بل وتبرير هذه الافعال الشنيعة لها.

كما يدعو الائتلاف القمة العربية لعقد اجتماعٍ طارئ لايقاف العدوان الاسرائيلي فوراً، وادخال المساعدات لاهالي غزة الصابرة، واعادة اعمار المدن التي تضررت جراء العدوان، ومناقشة الية حل الدولتين بما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق.

رحم الله الشهداء، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين