حماس تدعو ابناء الضفة لرفض الاعتقال ومقاومته والاشتباك مع العدو

الضفة المحتلة – ناشدت حركة حماس الجماهير الفلسطينية في الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل، الاشتباك مع جيش الاحتلال، رداً على جرائمه المتصاعدة، بحق المدنيين والأطفال والأسرى.

ودعت الحركة الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة المحتلة إلى “رفض الاعتقال ومقاومته والاشتباك مع قوات الاحتلال”.

وأكدت الحركة، في بيان صحفي، اليوم أن “على الجماهير إعلان النفير العام في مواجهة جرائم الاحتلال وميلشيات المستوطنين التي تعيش الفساد في الضفة المحتلة، وتهدد الشعب الفلسطيني بالتهجير”.

وأشارت الحركة إلى المشاهد التي عرضت اليوم لجنود من جيش الاحتلال يعتدون بوحشية على معتقلين بعد أن جردوا عدداً منهم من ملابسهم.

وقالت: الجنود الذين مرّغت أنوفهم المقاومة لأضعف من أن يهينوا كرامة شعبنا وشبابنا الثائر المقاوم في عموم الضفة الأبيّة.

وأكدت مؤسسات الأسرى ومحررون أفرج عنهم مؤخراً أن الاحتلال مارس اعتداءات وحشية بحق الأسرى والمعتقلين.