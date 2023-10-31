بوتين: أمريكا مسؤولة عن المذبحة التي تجري للفلسطينيين، ومفتاح حل الصراع يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة
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جرينتش+2 11:46
بوتين: أمريكا مسؤولة عن المذبحة التي تجري للفلسطينيين، ومفتاح حل الصراع يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة
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