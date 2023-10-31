“القسام” تعلن عن “التحام” كبير الآن مع العدو في اشتباكات على محورين في غزة، وتدمير آليات ودبابات وجرافات مُعادية

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري، لحركة حماس، بعد منتصف الليل، عن استهداف آليات للاحتلال الصهيوني بقذائف الياسين 105، في إطار التصدي للقوات المتوغلة من محورين بغزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: إن مجاهديها التحموا بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة واستهدفوا 4 آليات بقذائف “الياسين 105” والعبوات الناسفة.

وأضافت في بلاغ آخر، أن مجاهديها استهدفوا دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي “الياسين 105”.

ومساء الاثنين، أعلنت كتائب القسام، أنها تخوض اشتباكا مسلحة مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب الساعة 18:06 بالتوقيت المحلي، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة بالاسلحة الرشاشة وقذائف “الياسين 105” مع قوات الاحتلال شمال غرب غزة.

وكانت كتائب القسام في الساعة 16:45 بالتوقيت المحلي، ذكرت أنها قصفت آليات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا (شمال القطاع) بقذائف الهاون.

وأضافت أن “مجاهديها باغتوا قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا، وهاجموها بقذائف “الياسين 105” والأسلحة الرشاشة تحت غطاء من أسلحة القنص.

وأفاد شهود عيان في شمال قطاع غزة، عن سماع دوي اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة على المحور الشمال الغربي لمدينة بيت لاهيا.

وبحسب مصادر محلية، فإن أصوات إطلاق النار الكثيف والانفجارات تسمع بشكل مستمر شرق مدينة بيت حانون شمالي القطاع، وشرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وكانت دبابات الاحتلال قطعت شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة، بعد أن توغلت فجرا إلى منطقة مكشوفة تفصل غزة عن المحافظة الوسطى، قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع نحو السلك العازل.

وأعلنت كتائب “القسام، أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية “متوغلة” في حي الزيتون شرقي قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان ” كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة الياسين 105″.