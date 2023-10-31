استشهاد الطفل محمد خراز والشيخ روحي صوافطة برصاص العدو بالضفة

الضفة الغربية – استشهد فلسطينيان، احدهما طفل، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، في الضفة الغربية المحتلة.

فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل محمد عبد القادر خراز (14 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في قرية زواتا قضاء نابلس.

وأفادت مصادر طبية، بأن الطفل الخراز استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي بمنطقة الحوض.

ولاحقا أعلنت وزارة الصحة استشهاد المسن روحي رشيد صوافطة (70 عاماً) إثر إصابته برصاص الاحتلال في الوجه خلال اقتحام طوباس.

وذكرت مصادر طبية أن سبعة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، بينها حالتان خطيرتان، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت المصادر أن قوات خاصة في جيش الاحتلال “مستعربين” اقتحمت المدينة، تبعها تعزيزات عسكرية من حاجز تياسير العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، واشتباكات.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حماس الأسير المحرر نادر صوافطة بعد اقتحام منزل والده في مدينة طوباس، كما اعتقلت شابا آخر عقب الاعتداء عليه.

وقد اندلعت اشتباكات ومواجهات ضارية بين الشبان وقوات الاحتلال أسفرت عن شهيد وإصابة 9 مواطنين بالرصاص الحي، بينها إصابتان خطيرتان، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبارتقاء الشهيدين، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة والقدس المحتلتين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 124شهيدا.

تغطية صحفية: "من الاشتباكات المستمرة مع قوات الاحتلال في مدينة طوباس". pic.twitter.com/WEqJngdFEq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 31, 2023

تغطية صحفية: "المواجهات لا تزال مستمرة مع قوات الاحـتـلال خلال اقتحامها طوباس". pic.twitter.com/ZOsBuowoZn — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 31, 2023

https://twitter.com/qudsn/status/1719271613160456330/photo/1